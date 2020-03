Actores piden ayuda por deudas en tiempos de coronavirus

View this post on Instagram

Hay cosas que el dinero NO PUEDE COMPRAR y entre esos esta LA SALUD Y LA VIDA !! Vamos a ser responsables con esta situación y evitemos salir !!! Gracias a Dios existe SKYPE, facetime, Whatsapp etc, ahora si démosle buen uso a la tecnología! Sólo se necesita el encuentro de dos personas y que una esté infectada para que esto se propague en sus familias (padres, abuelos, asmáticos como YO, que un problema respiratorio sería grave ) entiendo que si no trabajamos no tenemos dinero para pagar, pero si no tenemos salud no podremos trabajar y mucho menos facturar, esto es un tiempo no es toda la vida! Por lo pronto yo que tengo contrato de prestación de servicios y que no me van a pagar este mes, me endeudare más de lo que estoy o me inventaré un negocio por Instagram con domicilios lo que seaaaaaa pero pienso en uds, en mi familia y en mi! los necesito sanos para poder levantarnos de esta crisis que espero acabe pronto 🙏 #estaentusmanos #Yomequedoencasa #quedateencasa #somosuno #nosaturemosnuestrosistemadesalud