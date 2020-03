¿Usted haría lo mismo que la presentadora de La Red, Caracol? La extrema medida que tomó Mary Méndez para no contagiarse del coronavirus.

Sin duda, la pandemia generada por el Covid-19 tiene asustado al mundo entero.

Colombia no ha sido la excepción, y es que luego de los nuevos casos confirmados, muchas personas han decidido tomar las medidas necesarias para protegerse.

Por supuesto, los famosos de nuestro país no se han hecho esperar respecto a sus medidas de protección y Mary Méndez mostró una de ellas.

A través de sus redes sociales la presentadora de Caracol afirmó que no está yendo al gimnasio, ya que estos son lugares con muchos focos de infección.

Mary Mendéz recomendó no asistir a los gimnasios si es posible, con el fin de evitar contagiarse de coronavirus pic.twitter.com/vHxHGolYWl — Pille pues (@PuesPille) March 13, 2020

“Ojo, no hablo de pánico, terror, pavor, hablo de responsabilidad individual. Capaz una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas es: 'si pudiera saber qué va a pasar, si tuviera una bola de cristal para ver el futuro, ¿qué haría?'. Esa bola de cristal es el resto del mundo mostrándonos que puede llegar a pasar si cada uno no se responsabiliza, independientemente de todas las reglas, normas y regulaciones que se han tomado. En manos de cada uno está el no propagar esta pandemia. Cuidémonos y cuidemos nuestro entorno", afirmó la presentadora.

