El Estéreo Picnic se aplaza y se realizará en diciembre. A través de un comunicado de prensa la organización del evento aseguró que el festival será aplazado y que ahora se realizará los próximos 4, 5 y 6 de diciembre en el Campo de Golf Briceño 18.

“La vida está por encima de la música y los conciertos. Es momento de cuidarnos unos a otros. Recuperaremos los días de baile y fiesta. ¡Volveremos más fuertes que nunca!”, escribió la organización a través de sus redes sociales.

The Strokes, Gun’s and Roses y The Chemical Brothers serán las cabezas del festival. Nile Rodgers con Chic, Cultura Profética, Hot Chip y Rita Ora también se encuentran en la lista.

Estéreo Picnic se aplaza y se realizará en diciembre

Y sigue la lista: Armin Van Buuren, Paulo Londra, Vampire Weekend, Cage The Elephant, Four Tet, James Blake, Charli XCX, Black Midi, Kacey Musgraves, LP, Madeon, Javiera Mena, Idles, King Princess, Pabllo Vittar, Red Axes, El Binomio de Oro de América, Elsa y Elmar, Rex Orange Country, Nanpa Básico y Tomasa del Real, también estarán.

