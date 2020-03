Relató la experiencia a través de su cuenta de Instagram. Actriz aseguró que "los ángeles" la salvaron de resultar herida durante un robo.

Katherine Porto vivió lo mismo que muchos ciudadanos en las grandes urbes.

Un sujeto intentó robarle su celular desde una moto. Ella se encontraba de pie en la calle, y este pasó a su lado, arrebatándoselo.

Según cuenta la actriz, de manera increíble el celular se cayó al suelo mientras la moto se alejaba.

A través de un video de Instagram, Porto contó lo sucedido.

“Yo estaba en shock y miré hacia el lado a donde se fue la moto, miro cómo cae mi celular y yo no entendía lo que pasaba. Solo estaba pendiente de que no se me aplastara [por un carro], me acerqué y lo recogí. Yo no podía creer lo que estaba pasando, yo fui testigo de cómo se lo llevaron y lo recuperé en ese mismo instante, es increíble”.

Luego de lo sucedido, la actriz asegura que es obra de su ángel, Miguel, y que siempre se debe "mantener la fe".

Esto, ya que no solo recuperó su teléfono, sino que además se salvó de que la lastimaran por quitárselo, o algo peor.

Actriz aseguró que "los ángeles" la salvaron de resultar herida durante un robo

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar