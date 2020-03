¿No terminaron? Shannon De Lima habló del hijo de James

View this post on Instagram

Feliz Día Mujeres ❤️ Sigamos siempre apoyándonos entre nosotras, y recordemos que nuestras decisiones y acciones son las que muestran quiénes somos realmente, más que nuestras habilidades. Sé tu mi misma y jamás dudes de ti y de lo que puedes lograr❣️ Look completo : @studiofcolombia #yosoymujer