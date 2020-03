"Hace mucho no le cogía fastidio a un pelaito", comentaron. ¡No la soportan! Televidentes quieren que saquen a Isabel de Pa' quererte.

Pa' quererte se encuentra en uno de sus momentos cumbre.

Y es que si no la ha visto en los últimos días, le contamos que Isabel (Hanny Vizcaíno) se encuentra hospitalizada y bastante molesta porque se enteró de la relación entre Mauricio (Sebastián Martínez) y Dany (Juliette Pardau).

Justamente en el hospital, le cuenta a las autoridades que no quiere vivir más con ellos.

Así que por su actitud, Mauricio podría perderla y ella terminaría viviendo en un hogar de paso.

#PaQuererte | Un padre nunca querrá separarse de sus hijos, pero no muchas veces ellos no ven todo el esfuerzo que hacen. ¡Pobre Mao! No te pierdas el capítulo de HOY en #ModoFamilia 😰💔 https://t.co/HSuk1CbpwA pic.twitter.com/AtmehUnlNb

— Pá Quererte RCN (@PaQuererteRCN) March 10, 2020