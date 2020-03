La youtuber solía ignorar los comentarios, hasta hoy. ¡Se cansó! Luisa Fernanda W se despachó contra los que la llaman "viuda alegre".

Por lo general, Luisa suele no hacer caso de quienes hablan sobre su vida.

Algunas veces, contadas, ha tenido que salir a aclarar situaciones particulares.

Sin embargo, de un tiempo para acá había optado por no tener en cuenta lo que las personas opinen sobre su vida personal.

Este fin de semana apareció el rumor de un supuesto embarazo. Dicho rumor, que no ha sido ni desmentido ni confirmado, avivó los mensajes de quienes no son fanáticos de ella.

Así, las redes se llenaron de mensajes sobre su pasada relación con Legarda.

Todavía hay quienes la llaman 'viuda alegre', y esto, en particular, la llena de rabia.

En un largo mensaje, Luisa retoma lo que ya ha dicho antes de que no debería hablar sobre su privacidad.

"No le debo explicaciones a nadie (…) no soy ninguna mojigata, y así muchos digan lo contrario como si estuvieran bajo mis cobijas soy una mujer que se respeta a sí misma (…) les aclaro que yo a nadie le estoy montando el cuerno, no estoy pasando por encima de nadie, ¡no soy viuda de nadie! no me casé ni tuve hijos, ¿y si los hubiera tenido, qué? Todo el mundo merece hacer su vida", fueron algunas de sus palabras.

¡Se cansó! Luisa Fernanda W se despachó contra los que la llaman "viuda alegre"

También, prometió subir más adelante un video aunque no aclaró cuál será el contenido de dicha publicación.

Al leer sus palabras, muchas famosas le hallaron la razón y la apoyaron en cuanto a no hacer caso de lo que digan los demás.

