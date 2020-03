¿Qué tal las controvertidas palabras que le están cobrando sus seguidores? Se viraliza entrevista de Paola Jara diciendo que no quería ni cruzarse con Jessi Uribe en los conciertos.

Paola y Jara y Jessi Uribe han dado de qué hablar, y bastante, durante los últimos meses.

Luego de varios meses de rumores, la pareja anunció que son novios y que están llevando una relación feliz.

Sin embargo, ahora a Paola le están cobrando una entrevista con la revista Vea, en la que fue portada.

Allí la publicación le preguntó sobre la verdad de su relación con Jessi Uribe y ella aseguró que no eran grandes amigos, y que en ese momento, le costaba trabajo verlo y hasta cantar con él, ya que se afirmaba que una infidelidad con ella había acabado con el matrimonio de Jessi:

“Tengo que confesar que, últimamente, cuando nos ha tocado juntos, ya como que no me provoca, qué pesar. El empresario y la gente quieren que, si tenemos un dúo, cantemos juntos, pero se ha vuelto un tema harto. La verdad he evitado un poquito eso para no cruzarnos tanto en los conciertos".

Y agregó: “Tampoco éramos los mejores amigos, pero de pronto sí, ya para uno saludarse se torna un poquito más incómodo el ambiente”.

