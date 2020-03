"Muchos se pueden identificar con 'Just Mercy'": Brie Larson

Just Mercy cuenta la historia real de un caso en el que una joven de 18 es asesinada en Alabama (EE. UU.). La policía, en busca de un culpable, señala y encarcela a Walter McMillian (Jamie Foxx), un hombre humilde afroamericano que nunca siquiera supo de la existencia de la víctima, pero que ahora corre el riesgo de ser condenado a muerte. Bryan Stevenson (Michel B. Jordan), un joven abogado graduado de Harvard, toma el caso de McMillian junto a su colega Eva Ansley (Brie Larson) con el temor de hallarse frente a una causa perdida. Esto es lo que cuenta Brie Larson, quien interpretó a la estudiosa abogada para esta cinta, sobre esta producción, que todavía se encuentra en salas de cine.

¿Cuándo fue la primera vez que conoció la historia de Just Mercy y el trabajo de Bryan Stevenson?

Fue hace un par de años, el director Daniel Cretton me la compartió y me dijo que leyera el libro de Bryan. Tan pronto como lo tuve en mis manos me impactó bastante, por decir lo menos. Realmente me tocó personalmente y despertó algo en mí, un deseo de hacer algo más. Años después recibí la mejor noticia cuando supe que la película se haría y me pidieron participar en ella.

¿Cómo cree que las personas por fuera de los Estados Unidos se relacionarán con esta historia?

No veo a Just Mercy solo como una historia norteamericana. Estamos hablando sobre la pena de muerte, pero debajo de todo eso estamos hablando sobre la poca objetividad, sobre una comunidad marginalizada, sobre la pobreza. Hablamos de un sistema fallido, y creo que desafortunadamente eso es algo con lo que muchos se pueden identificar.

¿Pudo hablar con la verdadera Eva Ansley?

¡Sí! Ella de hecho nos visitó en el set de grabación un par de veces. Pero antes de eso hablamos por teléfono. Es una persona increíble y es alguien que siempre ha mantenido viva la esperanza. Eso fue algo con lo que me quedé de haberla conocido a ella porque me habló sobre cómo algunas cosas han empeorado en el sistema judicial, pero ella me aseguró que lo que la mantenía haciendo este trabajo era el hecho de poder dar un poco de esperanza a otros. Dijo que si lo lograba, su trabajo estaba hecho, porque lo que importa no es el resultado final, sino la conexión humana que consigas crear. Poder llevar esta idea a la película es parte de lo que estamos tratando de decir con esta película, que se trata de la humanidad de las personas y de mostrar cómo el sistema le falla a muchas personas. Es algo que podría cambiar si la mentalidad de las personas cambia también.

Algunos personajes en esta película hacen y dicen cosas que resultan muy crudas. ¿Cuál era la sensación que les quedaba cuando las cámaras dejaban de rodar?

Es una pregunta interesante. Diría que, en general, los días donde se tienen que grabar escenas muy duras teníamos el humor y la alegría entre nosotros para afrontar esos momentos. También ayuda que el director no nos permita ir demasiado lejos, nos dice que naveguemos el dolor de las escenas, pero nos recuerda que está ahí para nosotros. Había momentos así donde de verdad necesitábamos los unos de los otros para apoyarnos. De ahí surgieron grandes conversaciones. En ciertas locaciones no se iba cada uno para un trailer, sino que nos sentábamos juntos en salas que disponían para nosotros. Fueron momentos donde tuvimos conversaciones muy profundas, eso fue muy poderoso para mí.

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar