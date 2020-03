"No le falté al respeto a nadie": Paola Jara sobre relación con Jessi Uribe

La cantante de música popular estuvo con el jurado de A otro nivel en Día a día. Paola Jara cuenta la verdad sobre su relación con Jessi Uribe.

A propósito de la nueva etapa de A otro nivel, Paola, Greeicy y Diego Torres estuvieron en el matutino de Caracol.

Allí, conversaron sobre lo que se viene ahora en el reality musical.

Sin embargo, hubo otros temas que llamaron la atención de los televidentes.

Por supuesto, uno de los asuntos que se tocaron fue la relación de Paola con Jessi.

Ella comentó que, en realidad, poco de lo que se ha dicho sobre su noviazgo es verdad.

“De verdad es algo complicado, delicado, porque no es cualquier cosa; no solamente a mí me afecta, sino que hay otras personas que también están afectadas por esto. (…) Me han juzgado, me han criticado, cuando ni siquiera saben qué fue lo que pasó ni cómo transcurrieron las cosas”, dijo Paola.

Después, aseguró de forma tajante y para cerrar el tema, que nunca se había metido en una relación ajena.

“Lo único que yo quiero expresar y decir es que tengo mi consciencia tranquila porque no pasé por encima de nadie ni le falté al respeto a nadie; es lo único que quiero aclarar”.

¿La dejarán tranquila sus críticos después de estas palabras?

