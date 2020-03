Y muchos televidentes lo notaron y lo comentaron. La pinta de Paulina Vega que dejó al descubierto que no tenía nada debajo.

Paulina Vega volvió en este 2020 como presentadora de A otro nivel.

Y desde ese momento, los televidentes han estado conectados a su vida ya sea en redes sociales, en el reality o en entrevistas.

Este martes fue una de las invitadas de Día a Día, junto a los otros jurados del reality: Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres.

Sin embargo, ella se robó las miradas de los televidentes debido a la pinta que lució.

Paulina vistió con botines, jean y una blusa que dejó al descubierto que no tenía nada debajo.

La pinta de Paulina Vega que dejó al descubierto que no tenía nada debajo

Sobre los nuevos jurados de A otro nivel, Paulina le contó lo siguiente a Publimetro:

"Tengo que decir que nunca dejas de extrañar, y yo extraño a Fonseca, a Kike Santander y a Silvestre Dangond. Pero también es bueno renovarnos, sobre todo con gente bella y estos tres personajes que verán son divinos. No conocía a ninguno en persona, aunque obviamente les he seguido la carrera y es un honor tenerlos en el programa. Ellos tuvieron química inmediata, yo no he estado con ellos en el estudio porque me encuentro abajo en el ascensor, pero nos hemos conectado a través de un monitor, y así no más, la hemos pasado increíble".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: