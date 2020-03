Muchos televidentes la quieren de regreso. ¿Reemplazo de Yaneth Waldman en nuevo programa de RCN no ha convencido a los productores, ni a los televidentes?

El viernes pasado El desayuno emitió su último capítulo, y además de eso, Yaneth se despidió del canal, ya que ella no hará parte del nuevo magazín de las mañanas, Nuestra casa.

Iván Lalinde siguió siendo el conductor principal, pero su compañera ahora es Silvia Corzo, quien estaba en El desayuno, pero como consejera espiritual.

Silvia se estrenó, pero los comentarios de los televidentes no fueron muy positivos.

Y es que muchas personas aseguraron en redes que preferían el humor de Yaneth.

Diana Mina definitivamente no tiene nada de carisma, ni hablar de la recién iluminada de Silvia Corzo. La embarraron feo.

Que tristeza que cambiarán a yanneth y a Juan Diego ….ya no me interesa este programa….además Silvia corzo con infulas de terapeuta jajajajaj

@IvanLalindeG Me bloqueaste , eso no se hace. Buen programa Nuestra casa. Recomendaciones: SILVIA CORZO, es la presentadora que màs incomoda està. ya que no tiene un lugar cómodo para sentarse. Esa postura genera dolores lumbares. Yo se porqué lo digo.

