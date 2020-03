Tiene cansados a los televidentes del reality de Caracol. A jurado de A otro nivel la comparan con Amparo Grisales y no para bien.

Aunque sufrió algunos días con el rating, Caracol volvió a ser número uno con A otro nivel.

La producción ya está acabando su etapa de Canta conmigo, y pronto presentará a sus nuevos jurados: Greeicy Rendón, Paola Jara y Diego Torres.

Sin embargo, antes de empezar con la nueva etapa, los televidentes no han dejado de comentar respecto a los jurados de Canta conmigo, en especial de una.

Se trata de Maía, a quienes muchos han catalogado de "insoportable", y hasta han llegado a compararla con Amparo Grisales, asegurando que es igual de "prepotente".

Estos han sido algunos comentarios de los televidentes en redes sociales:

A jurado de A otro nivel la comparan con Amparo Grisales

#AOtroNivel jajajj Maia es la purita versión de Amparo Grisales, que fastidio, ya me irrita con la grosería y el irrespeto al jurado brasileño #CantaConmigo 😡😡😡 — Sandra Suarez (@sanlusu) February 26, 2020

Sera q en #AOtroNivel le dijeron a maia q actiara como amparo grisales para mas sintonia? ¿Y q iran hacer en el otro nivel. Veremos a la otra jurado actuando como amaparo y erizandose? — LA METIDA (@jurta6) February 26, 2020

#CantaConmigo #AOtroNivel que vieja tan mamona y repelente esa MAIA…es otra Amparo Grisales! — ALEJANDRO (@hjkm111) February 26, 2020

#AOtroNivel Maia esta igual de fastidiosa que Amparo Grisales, debe tener a ese man del lado mamao!! — fabio sepulveda (@fabiosepulved1) February 19, 2020

Maía, por favor no te conviertas en la Amparo Grisales de #AOtroNivel, deja a los otros hablar sin interrumpirlos, PORFI. — ♣️ (@BlaugranaSoul) February 8, 2020

Sobre la nueva temporada de A otro nivel, Paulina Vega le contó lo siguiente a Publimetro hace unas semanas:

"Hay algo que me alegra mucho y es que van a ver muchísimas más mujeres. Y no me van a creer porque soy la presentadora, pero realmente tenemos estrellas en el programa, es un talento que realmente está a otro nivel y que te deja con la boca abierta. Y la verdad es que cuando vean el programa, luego de ver a varios participantes van a pensar: "Dios mío, ¿por qué no está haciendo una gira alrededor del mundo?".

