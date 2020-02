La modelo ha sido duramente criticada desde que terminó su noviazgo. El fuerte mensaje de Melina Ramírez a las mujeres que la atacan por su anterior relación.

La relación de la exreina de belleza, Melina Ramírez, con Mateo Carvajal, fue conocida de principio a fin por sus seguidores.

La pareja solía demostrar el amor que se tenían por medio de redes sociales. En Instagram solían publicar fotos juntos.

La relación llegó incluso al punto en que la pareja tuvo un bebé, pero fue para ese tiempo en que dieron fin a su amor.

Y desde entonces a Ramírez le han lanzado fuertes críticas. Por sus redes sociales las personas, en su mayoría mujeres, constantemente la atacan por su anterior relación.

Por este motivo la modelo decidió enviar a un mensaje a esas mujeres, en medio de una entrevista que concedió para la revista Aló.

"Aprovecho para hablarles a las mujeres y es triste que nos demos tan duro entre nosotras, el hombre sí tiene derecho a todo: a cambiar de pareja, el hombre va y vuelve, se va de la casa, regresa, se consigue a otra y no pasa nada, pero la mujer es señalada, es juzgada y además es frustrada porque las otras mismas mujeres son las que le dices: "no puedes, tienes un hijo, entonces no tienes derecho a volver a creer en el amor", fueron las palabras de Melina.

