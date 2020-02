La dolorosa despedida a la mamá de Dany de 'Pa' quererte' que no salió en televisión

View this post on Instagram

Y así doña Consue termina su trasegar en esta bella historia de @paquerertercntv y espero que este personaje los haya hecho pensar en la vida, el amor , la muerte misma y … cuiden siempre a los que quieren , resuelvan los problemas antes de ir a dormir … y consientan a sus mamás, no se imaginan como lo van agradecer cuando ya no estén… se les quiere y hasta la próxima ❤️