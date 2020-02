En el programa los televidentes están cansados de esta tendencia. Por esta "maña" critican sin descanso a jurados de A otro nivel.

Como muchos saben, en esta etapa el programa elige a los mejores participantes.

Para ello, la mayor cantidad de jurados deben votar por ellos. Así, se dispone un podio para los mejores tres de cada noche.

Sin embargo, los televidentes han notado que muchas veces se le da prioridad a no mover el podio en vez de pasar a los concursantes que tienen el nivel.

Esta sensación generalizada puede notarse en redes, donde los televidentes comentan al respecto.

"Muy injusto no pasar a alguien por no mover el podio"

"No es posible que califiquen a los participantes que van a pasar de último comparándolos con los del podio"

"A los jurados les falta un verdadero criterio (…) si están conformes con los del podio, ¿por qué no se paran para proteger a los del podio? Y lo peor es que reconocen que el participante que se está presentando, aunque tiene más talento, no lo van a apoyar para no modificar los seleccionados, que irrespeto con ellos mismos, con el público y con los participantes"…

Afortunadamente, ya terminó la fase del programa donde califican los 100 jurados.

De ahora en más es el turno para Paola Jara, Greeicy Rendón y Diego Torres.

Desde ya existe bastante expectativa sobre lo que serán sus apreciaciones, pues cuando se anunció que serían jurados la recepción de público no fue del todo buena.

Algunos televidentes consideran que aunque Greeicy y Paola Jara son populares, todavía no tienen la trayectoria para juzgar a otros artistas, como sí la tiene Torres.

