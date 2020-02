La historia de Carmen, una joven bruja del siglo XVII que viaja en el tiempo mediante un hechizo para rescatar a su amado, y se encuentra con la moderna Cartagena de hoy, continuará por ocho capítulos que hacen parte de esta segunda temporada. La segunda temporada de 'Siempre bruja' viene llena de travesías en el tiempo.

Producida por Caracol Televisión para Netflix, esta segunda entrega, además de Cartagena, también fue filmada en Honda y Bogotá; está dirigida nuevamente por Mateo Stivelberg en compañía de Felipe Cano quien se une a la producción; escrita por Ana María Parra y Diego Vivanco y producida por Arlen Torres.

En la continuación de esta historia, Carmen se embarca en un nuevo viaje en el presente con la ayuda de las redes sociales. Ella reconocerá públicamente su identidad como bruja, buscando encontrar a otras personas que, como ella, están escondidas.

Sin embargo, revelar su secreto no solo atraerá a otras brujas, sino que también le traerá nuevos problemas a ella, a Jhonny Ki y a los demás personajes.

En esta temporada, Carmen se encuentra con peligrosos piratas, espíritus malignos, hechiceros y nuevos amigos que la llevarán a emocionantes aventuras.

“Carmen ahora es mucho más madura y mucho más sabia. Se siente más como en su salsa, es confiada del mundo en el que está, en el presente, y de hecho la sentí y la veo mucho más relajada”, cuenta Angely Gaviria, quien interpreta este personaje.

Angely también dice que una de las cosas que más le gustan de esta temporada es que Carmen decide ser libre y toma muchas decisiones importantes para su vida. “Creo que mi personaje transmite mucha confianza en uno mismo, en lo que uno es y lo que uno hace”, cuenta, lo cual le parece que puede ser de gran enseñanza para los jóvenes.

La segunda temporada también trae nuevos personajes, uno de ellos es un pirata llamado Kobo, que será interpretado por el actor español Óscar Casas (El Orfanato, Instinto), quien también jugará un papel muy importante en la trama de Johnny Ki (Dylan Fuentes).

“Johnny Ki es raptado por unos piratas y yo soy el jefe. En realidad, es un niño, pero le ha tocado ser un tío fuerte con mucho temperamento y que va a tener que aprender, y su vida va a dar un vuelco muy grande después de conocer a este chaval y va a vivir cosas increíbles… como quizás encontrar el amor”, cuenta Casas.

Para este joven actor español 'Siempre bruja' es la primera producción que hace lejos de casa. Dice que trabajar con talento colombiano ha sido uno de las mejores experiencias de su vida.

“La verdad es que me ha sorprendido a gratitud lo que estoy viviendo en esta temporada y en este país, porque vengo de lejos y tenía mucho miedo. He conocido a Dylan y me llevo a una persona para toda la vida. Pero, en realidad, todo el elenco somos como una familia, y es lindo sentirse así lejos de casa”, dice el actor.

Por otro lado, también entrará a escena Laura Arcbold (La Niña, El Comandante), talento colombiano que interpretará el personaje de Amanda, una niña que estudia Biología en la Universidad y “llega a ponerle el pie a la historia que conocemos”, dice la joven actriz. “Es un punto de giro de la historia, marca un antes y un después. Incluso a mí me tomó por sorpresa, no tenía claridad de la línea dramática de mi personaje, pero tiene una cantidad de matices que son muy interesantes”.

Una de las cosas que más le ha gustado a Arcbold de incorporarse en este proyecto ha sido el darse cuenta de que “a todos nos toca la magia, de una u otra manera, incluso a los que no están tan ligados al mundo de la hechicería, y eso es lo que pasa un poco en la vida real, todos hacemos parte de un mismo universo”.

En general, los actores han transmitido que la realización de esta segunda temporada ha sido de mayor nivel de exigencia y concentración, y así mismo de mucho aprendizaje, sobre todo por el acompañamiento de los directores que han estado pendientes de explotar las mejores cualidades de estos jóvenes talentos.

Además de los ya mencionados, a esta temporada también se sumarán Sebastián Osorio (Pambelé, Historia de un Crimen: Colmenares), Paula Galindo y Junior González.

La segunda temporada de 'Siempre bruja' se estrenará en Netflix este viernes 28 de febrero y estará disponible en más de 190 países, lo que entre otras cosas ha sido una ventana de Cartagena para el mundo.

También le puede interesar: