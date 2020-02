A la influencer no le quedó de otra más que aceptarlo. Daniela Legarda tuvo que admitir procedimiento que se hizo en el rostro.

A algunos de sus seguidores les llamó la atención un detalle en el rostro de la hermana de Fabio Legarda.

Desde hace unos días se notó que sus labios parecían más voluptuosos.

Por esta razón comenzaron los comentarios, y más de uno se preguntaba si se trataba de un implante.

No obstante, ella le salió al paso a los rumores y aclaró que le inyectaron un relleno en el labio superior.

Luego de mucha insistencia de sus seguidores, Daniela terminó por hacer la confesión.

“Muchas de ustedes me han preguntado si me hice algo en mis labios. [Mi doctora] me inyectó un poquito en el labio de arriba; yo quería algo muy natural. Lo que ustedes han notado es que han estado muy muy inflamados porque no ha pasado ni una semana desde que me inyecté”, confesó en sus historias de Instagram.

¿Se nota mucho el cambio?

Daniela Legarda tuvo que admitir procedimiento que se hizo en el rostro

