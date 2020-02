Una historia del otro mundo. A actor de 'Amar y vivir' se le apareció la virgen cuando estaba al borde la muerte.

Se trata de Julio Sánchez Cóccaro, quien en la novela le da vida al padre de Irene (Ana María Estupiñán), Salvador.

En medio de una entrevista con The Suso's Show, contó la milagrosa historia mientras sufría de una neumonía.

“Me hospitalizaron de una vez, me aislaron, entraban con escafandra a mirarme y a decirme adiós. Estuve a punto de morir. Me pusieron por todo lado antibióticos y estuve un par de días allá metido entre la vida y la muerte, realmente”, dijo el actor.

Fue justamente en esos días en el hospital que asegura que se le presentó la virgen.

A actor de 'Amar y vivir' se le apareció la virgen

#TheSusosShow | Julio Sánchez le aseguró a Suso que la Virgen de Fátima se le apareció ➡️ https://t.co/aTi99zZNBq pic.twitter.com/2HrrpEP1ld — Caracol Televisión (@CaracolTV) February 24, 2020

“Estaba muy mal, no dejaban entrar a la familia ya. Ese día, a las 3 de la mañana abrí los ojos y vi una mujer de blanco con una corona. Esa mujer flotaba, levitaba, se acercó por el lado derecho, me puso las manos en el pecho, me miró, retiró las manos, se fue otra vez a los pies de la cama y me quedé dormido”, dijo el actor colombiano.

Y agregó: “Yo no sabía quién se me había aparecido, pero mi esposa es muy religiosa y en la puerta (del cuarto) de nosotros había una Virgen de Fátima. Una día, después de la recuperación, estaba acostado, la vi y le dije a mi esposa que ella era la que estaba allá. Realmente fui beneficiado de una sanación”.

