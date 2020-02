Traje de Valerie Domínguez en carnaval de Barranquilla por el que la llaman "orgullo" de la ciudad

View this post on Instagram

❤️GRACIAS BARRANQUILLA! 🙏🏼De verdad me siento muy orgullosa de haber nacido en esta hermosa tierra! Un lugar de color y alegría, donde la fantasía y la realidad parecen no estar divididas. Gracias por llenarnos la vida de color!! #QuienLoViveEsQuienLoGoza #PonteEnModoCarnaval #PaQueLoVivaLaGente