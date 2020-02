La actriz tenía el deseo de reducir su talla actual luego de dar a luz. El procedimiento con el que Ana Victoria Beltrán bajó de peso tras su embarazo.

La recordada 'Daniela', de Padres e hijos, se convirtió en madre el año pasado.

Ana Victoria se ha mostrado dichosa en esta nueva faceta como madre. Sin embargo, al igual que muchas, la actriz tenía el deseo de recuperar la figura tras su embarazo.

Dicha información se conoció a través de La Red, donde los presentadores explicaron que podría tratarse de un procedimiento con sueros.

Al parecer, este tratamiento le ha ayudado a Ana Victoria a perder cinco kilos desde que dio a luz.

No obstante, los presentadores de La Red recordaron durante el programa que es clave no comenzar ninguna dieta que no sea formulada por un profesional.

El procedimiento con el que Ana Victoria Beltrán bajó de peso tras su embarazo

MÁS NOTICIAS DEL ENTRETENIMIENTO, AQUÍ

También le puede interesar