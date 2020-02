Sus padres ni siquiera lo sabían y ya fallecieron. Actriz de Loquito por ti se destapa y revela que sufrió de abuso sexual.

Se trata de Carmenza Cossio, quien se destapó luego de varios años con la revista Vea.

Y es que el suceso ocurrió cuando tenía 18 años y trabajaba como azafata.

“Tuve un acoso y fui víctima de un abuso. Realmente caí en una trampa por parte de una persona mayor, de un superior. Luego, yo sola me hice terapia, no le conté nunca a nadie. Yo entendía todo, lo leí perfecto, no tuve dudas de que fue un abuso, además, porque tuvo violencia”, reveló.

Sin embargo, a pesar de comprender la situación, decidió no decir nada a nadie.

“No quería escándalos, me sentía sola para afrontarlo, y tampoco quería hacer sufrir a mi mamá [afectada por un derrame cerebral]. Me desmotivé por completo, le cogí miedo a esa persona y a ir a trabajar, y pasé la carta de renuncia. Y como tenía derecho a unas vacaciones pendientes, y a tiquetes, huí. Me fui a Nueva York donde una prima. Mi papá no entendió el motivo de mi conducta”, puntualizó.

En los últimos años, además de Loquito por ti, hemos visto a Carmenza en novelas como La reina del flow y La ley del corazón.

