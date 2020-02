Yina Calderón y Manuela Gómez hablaron sobre la pelea

View this post on Instagram

#QuéBochinche ¿Ustedes mis amores a quién le creen a @yinacalderonoficial o a @manugomezfranco1? . . Este pleque pleque continúa, definitivamente el que a hierro mata, a hierro muere, y ambas cuentan sus versiones ¿Cuál fue el detonante?, miren ya mismo, sí señ[email protected] en @laredcaracoltv