Andrea Valdiri revela polémica razón por la que no la dejaron participar en La Guacherna del Carnaval

La influencer contó todo. Andrea Valdiri revela la polémica razón por la que no la dejaron participar en Carnaval de barranquilla.

Después de varias semanas de denuncias en sus redes sociales, por la organización del desfile nocturno de La Guacherna, ocurrido este viernes, finalmente la bailarina Andrea Valdiri se pronunció en sus redes sobre los obstáculos que había tenida con la organización del evento Carnaval SAS para presentar su comparsa.

"Tengo el corazón partido. Hay gente que le alegra la tristeza del otro. Yo no lloro para que me vean, simplemente es por impotencia por lo que me pasó. Yo siempre he querido entregar lo mejor. Estuvimos dos meses preparándonos para entregarles un buen un show. Y les voy a resumir la historia", dijo en medio de lágrimas en un video publicado en sus redes.

La barranquillera contó que esperó durante cuatro horas para que su show saliera en el desfile, pero las personas de seguridad no la dejaron en una buena ubicación sino que su grupo partió al final cuando el recorrido había finalizado.

Miles de sus fans se quedaron esperando a que la bailarina pasara en el desfile.

"Pienso que el Carnaval de Barranquilla es del pueblo y para la gente. Hay mucha gente que me esperó, que me apoyó. Se me hizo imposible llegar hasta lo último, ya no había transmisión. Había muchas comparsas que estaban atrás. La desorganización fue grande", detalló.

En días pasados Valdiri había denunciado sus diferencias con el equipo de organización de Carnaval de Barranquilla.

"Me hicieron la vida imposible para salir, desarmé mi trailer. Me retuvieron por cuatro horas mientras yo veía como otras comparsas si le daban la salida", contó.

La bailarina opinó que las personas que están organizando el espectáculo no tienen empatía con algunos hacedores de la fiesta.

"Hago un llamado a la reflexión para ver que tipo de personas están organizando estos eventos. Estuvo alguien en representación mía en las reuniones previas y le dijeron que "yo no me podía sobrar más que la Reina en el Carnaval con mi show".

Sobre la supuesta rivalidad existió antes de La Guacherna con la reina del Carnaval, Valdiri explicó que "primero que todo el puesto de la reina, es el puesto de la reina. Yo jamás voy a reemplazar eso. Yo amo a Isabella Chams. Ella llegó a mi casa la recibí con papayera con bombos y platillos. Yo no tengo nada en contra de ella es una reina hermosa".

Remató concluyendo que espera que Carnaval de Barranquilla realice sus reflexiones con su equipo para que el próximo año no ocurran estos inconvenientes con los artistas de la fiesta.

Por su parte, Carnaval de Barranquilla, no se ha pronunciado sobre las denuncias de la bailarina.

Estas son las palabras de Andrea Valdiri: