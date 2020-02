Chorrera Music Fest, un nuevo parche para la escena alternativa en Colombia

Nace en Nobsa, Boyacá, el Chorrera Music Fest, un evento creado por el colectivo local Crisol Media pensado para todos los públicos. Niños, jóvenes y adultos podrán disfrutar en un mismo lugar de una experiencia sensorial llena de música, gastronomía, entretenimiento y juegos.

El 14 de marzo llegará el día de la abducción para que todos los asistentes disfruten de 23 artistas, comida y cerveza en su nave nodriza en la Plazoleta de eventos de Nobsa, Boyacá, ubicada a 6.2 Km de Sogamoso, 12 Km de Duitama, 53 Km de Tunja y 172 Km de Bogotá.

"Es un nuevo espacio para la escena alternativa de nuestro país en el departamento de Boyacá, en el que los asistentes disfrutarán de una parrilla de artistas de 6 regiones distintas de Colombia pasando por diferentes vertientes del rock, el pop, el rap y los nuevos sonidos de nuestras tradiciones", comenta la organización.

LosPetitFellas, El Subcantante, Don Tetto, Ali A.K.A Mind, The Mills, Telebit, Oh'laville, Mad Tree, Tequendama, La Sociedad de la Sombrilla, Tricófero de Barro, Izquierdo, The Tile, Todos los Transeúntes, Tres & Yo, No Señal, Mallko, Daniel Castillo, Lika Nova, Pablo Duarte, Red Sun Cult, Lucio Feuillet y Nasa Histoires harán vivir a los asistentes una experiencia musical inolvidable.

Chorrera Music Fest, un nuevo parche para la escena alternativa

