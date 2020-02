Con 'Plus One', TNT comienza a estrenar sus propias películas

TNT es uno de los canales más reconocidos en el mundo y por supuesto, en Latinoamérica. Por este disfrutamos desde series, pasando por las entregas de premios más importantes y llegando a las películas más taquilleras. Sin embargo, ahora comienza una nueva etapa para este canal gracias a TNT Original, un proyecto que como su nombre lo indica, incluirá contenido original, exactamente películas, con el estándar de Hollywood y de todos los géneros: dramas, comedias, thrillers, románticas y de terror, entre otros tantos.

Las películas de TNT Original nacen del recién estrenado sello cinematográfico de Turner, Particular Crowd, que en su lanzamiento cuenta con un catálogo de 30 producciones disponibles para distintas plataformas y que este año espera sumar 60 nuevos títulos a su portafolio.

¿Cómo podrá hacer para ver estas cintas? Usted no necesitará una app, ni tampoco pagar extra a su cableoperador. Simplemente tendrá que prender el televisor, poner TNT y a partir del 17 de febrero, todos los lunes a las 10:00 p.m., podrá ver un nuevo filme.

El estreno de TNT Original llegará de la mano de Plus One, que tiene la producción ejecutiva de Ben Stiller y que es protagonizada por Jack Quaid y por la comediante Maya Erskine. Publimetro tuvo acceso a este comedia que dura un poco más de 90 minutos, que centra su historia en Ben y Alice, amigos de la universidad que, en medio de la temporada de bodas de todos sus amigos y familiares, deciden hacer el pacto de ir juntos a todos estos matrimonios, con el fin de no sentir su triste soltería.

17 de febrero es la fecha en la que podrá empezar a ver las películas de TNT Original.

Y aunque en un comienzo les da igual estar juntos y hasta buscan relaciones amorosas para el otro, los problemas del uno y el otro y el pasar tanto tiempo juntos, hace que ambos descubran un gusto que antes no reconocían. Hasta quienes interactúan con ellos piensan que son una pareja ideal, y aunque ellos no se creen el cuento, pronto tienen que enfrentar su realidad. Sin embargo, las mieles del amor no serán tan perfectas como en los cuentos de hadas, y justamente, esta fractura se convertirá en el punto dramático de la historia.

Respecto a sus personalidades, Alice tiene un áspero sentido del humor y cree que todo en la vida es una oportunidad para reír. Sin embargo, no está pasando por un buen momento, ya que está superando la ruptura de una larga relación. Entonces, en medio de su gran tusa, no tiene miedo a emborracharse y bailar sola. En pocas palabras: Alice es un alma libre que toma la vida sin complicaciones. En cuanto a Ben, es un romántico empedernido que trata de llamar la atención mientras busca a esa persona especial, el problema es que tiene la idea de una pareja perfecta para la que no está dispuesto a comprometerse.

Otros títulos que se podrán ver próximamente en TNT Original incluyen a Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong, entre otras.

Con 'Plus One', TNT comienza a estrenar sus propias películas

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar