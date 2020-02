"No puedo quitarle la mirada a su cuerpo tan delgado", han comentado. Televidentes ya no quieren ver a Paulina Vega en A otro nivel, y todo porque está "muy delgada".

Hace algunos días comenzó una nueva temporada de A otro nivel, teniendo a Paulina Vega como presentadora.

En esta ocasión el reality se unió con el formato Canta conmigo, y los participantes, antes de llegar al famoso ascensor, tendrán que enfrentarse a un jurado de 100 personas.

Muchos de estos artistas se han robado las miradas, pero lo cierto es que hay un hecho que tiene bastante molestos a algunos de los televidentes: Paulina.

Y es que para varias personas, Paulina se ve "muy delgada" y no es "un buen ejemplo" para los niños y jóvenes que ven el programa.

Tanto así, que televidentes más arriesgados, afirman que no debería estar en una próxima edición del reality.

Estos han sido algunos comentarios de los televidentes en redes sociales:

Es mi impresión o Paulina vega esta muy flaca, en lo personal no me gusta #AOtroNivel pic.twitter.com/OEuRFb9Ofn — Germán Sepúlveda (@germansepulveda) February 8, 2020

Paulina Vega tan bella que es, pero tan delgadita se ve como enferma 😥.#AOtroNivel — Laura. (@Tuiteractiva) February 8, 2020

No puedo con Paulina Vega, OMG 😲 no le puedo quitar la mirada de sus hombros huesudos, que impresión 😳 #aotronivel — VIVIANITA RODRIGUEZ (@Leviroca) February 8, 2020

y qué, entonces por parecer políticamente correctos no vamos a poder decir nada frente a la imágen poco saludable de Paulina Vega en #AOtroNivel @CaracolTvIntl Una cosa es que ella fuera así de toda la vida, otra es que estuviera enferma lo cual ha negado y otra es la anorexia — Logservador (@logservador) February 8, 2020

No me acribillen, pero así veo a Paulina Vega #AOtroNivel pic.twitter.com/ClKvR2vv1V — DIANA KRISS💬🍷 (@Diianakt) February 8, 2020

Sobre su participación en A otro nivel, Paulina le contó lo siguiente a Publimetro:

"Hay algo que me alegra mucho y es que van a ver muchísimas más mujeres. Y no me van a creer porque soy la presentadora, pero realmente tenemos estrellas en el programa, es un talento que realmente está a otro nivel y que te deja con la boca abierta. Y la verdad es que cuando vean el programa, luego de ver a varios participantes van a pensar: 'Dios mío, ¿por qué no está haciendo una gira alrededor del mundo?"".

