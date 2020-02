El demandante pide Pide 867 trillones de dólares. Demandarán a Shakira y Jennifer López por "show pornográfico" en el Super Bowl.

Un exdirigente de fútbol americano, denunció a través de sus redes sociales el show que realizaron las cantantes latinas, Shakira y Jennifer López, en el medio tiempo del Súper Bowl el pasado fin de semana.

¿La razón? El hombre consideró el acto de las latinas como pornográfico.

Dave Daubenmire, quien tiene un web show llamado “Pass the Salt Ministries’ Coach Dave LIVE”, catalogó el show de las cantantes como "pornografía" y denunció el acto de Jennifer López al agarrarse la entrepierna en televisión nacional en medio de su show.

Una de las razones por las cuales Daubenmire demandará a la NFL, Pepsi, Jennifer López, Shakira y a la televisión local es porque asegura que ver el espectáculo lo "aleja de entrar al reino de los cielos".

"Yo no estoy aquí para decirle a la NFL qué pueden poner. No estoy aquí para decirle a la gente qué pueden ver", indicó. "Pero no tienen derecho a transmitir pornografía en medio de un partido de fútbol", añadió.

El exdirigente y activista cristiano busca un abogado que le ayude a resolver el pleito por el cual pedirá $867 trillones.

El pasado domingo, Jennifer López y Shakira se lucieron en el espectáculo de mediotiempo del Súper Bowl, cantando sus mejores éxitos y resaltando la cultura latina.

