No gustó el nuevo formato de A Otro Nivel en redes sociales

Los colombianos opinaron luego del estreno de A Otro Nivel, el nuevo concurso musical de Caracol Televisión.

Este miércoles se estrenó A Otro Nivel, la nueva temporada del concurso musical de Caracol Televisión con Paulina Vega. Además estrenaba un nuevo formato llamado "Canta conmigo", con decenas de jueces de Latinoamérica escogiendo a los participantes. Aún así, el formato no gustó, por los comentarios vistos en redes sociales.

Uno de los motivos que molestó fue, justamente, este formato. En redes sociales se criticó que varios jueces internacionales juzgaran formatos musicales colombianos. En algunos casos, sobre todo en temas como el vallenato, pero incluso otros géneros, se percibió este desconocimiento.

#AOtroNivel me aburre la habladera canten y ya … jurados de otros paises calificando vallenato… mal no .me convencí

— Elemental mi querido watson😎 (@nancy2142) February 6, 2020