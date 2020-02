Aunque no recibirá los 600 millones, sí se llevará una jugosa cifra. ¿En qué gastará Roberto Carlos la millonada que ganó en Yo me llamo?

Yo me llamo presentó a su ganador este martes Roberto Carlos.

En medio de las lágrimas aseguró sentirse emocionado por recibir los 600 millones de pesos. Pero, por supuesto, la duda de qué hará con todo ese dinero está en el aire.

Justamente fue el mismo imitador quien habló del tema. Lo hizo exactamente en entrevista con Noticias Caracol.

“Lo primero es llevarme a mis papás para el mar, eso sí lo tengo ya como seguro”, le contó a Pilar Schmitt.

El imitador también le contó al espacio informativo que planea comprar un apartamento, aunque no se sabe en cuál ciudad.

Roberto Carlos se convirtió en uno de los favoritos desde el principio del programa.

"El portugués era un idioma que siempre me había gustado, pero en la escuela, y por compromiso propio lo mejoré. El detalle de la pierna también me lo recalcaron mucho los jurados y lo tuve en cuenta a la hora de mejorar mi imitación. Al principio se me olvidaba, pero ya ahora lo hago natural porque lo interioricé", le contó a Caracol.

Además de eso le agradeció a los jurados por su apoyo y enseñanzas.

"Que gracias infinitas por cada regaño, consejo, por sentir la canción cuando pasábamos a la tarima, porque eso me motivaba y me demostraba que lo estaba haciendo bien. Gracias por apoyarnos siempre porque a pesar de que a veces no estábamos de acuerdo, sus consejos siempre nos sirvieron para estar más pulidos hoy".

