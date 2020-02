¿Ganador de 'Yo me llamo' subirá el rating de Caracol?

¿Roberto Carlos o Jorge Celedón? Todavía puede votar por su ganador. Vea en vivo ONLINE gratis el final de Yo me llamo, hoy 4 de febrero de 2020.

Este martes Yo me llamo presentará su último capítulo.

Los televidentes están expectantes, pues sus opiniones están divididas respecto a quién será el ganador: Roberto Carlos o Jorge Celedón.

Todos los espectadores han estado dando su voto a través de la página web de Yo me llamo.

Si usted no estará frente a un televisor, le contamos que también podrá ver el final en su computador, tablet o celular.

Solo tendrá que ingresar a: https://www.caracoltv.com/senal-vivo

¿Ya votaste por tu favorito? ⚡️Ingresa a https://t.co/sAjP1ot2mD; Roberto y Jorge, finalistas de esta temporada de #YoMeLlamo, necesitan de ti para ser los ganadores de 600 millones de pesos. ¡Nos reencontramos este martes con su último show! A las 8:00 p.m. por @caracoltv. 🌟 pic.twitter.com/zlBG3Pq4ur — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) February 2, 2020

Vea en vivo ONLINE gratis el final de Yo me llamo, hoy 4 de febrero, dando clic aquí

El final comenzará a las ocho de la noche y los resultados de las votaciones se darán a conocer minutos antes de las nueve de la noche.

El reemplazo de Yo me llamo será A otro nivel, que volverá a tener a Paulina Vega como presentadora.

El programa se renovará con sus jurados, quienes ahora serán: Greeicy Rendón, Diego Torres y Paola Jara.

"La primera etapa que es A otro nivel – Canta conmigo, una de las más memorables sin duda alguna. Trabajar con 100 jurados de la industria musical de Latinoamérica no tiene precio. No quisiera que acabara nunca. Estar aquí no solo es una gran experiencia laboral, sino que también me inspira y me divierte conocer de primera mano el talento musical de nuestro país", aseguró Paulina Vega a Caracol.

