El programa está llegando a su final, y muchos comentan esta situación. La tendencia que molestó a los televidentes en Yo me llamo.

Ya se sabe entre quiénes se disputará la gran final del reality.

Los imitadores que lograron pasar todas las pruebas fueron los dobles de Roberto Carlos y Jorge Celedón.

Sin embargo, en el camino se quedaron grandes talentos que los televidentes no han podido olvidar.

Los más recientes, los imitadores de Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, eran favoritos para quedarse con el triunfo.

Durante toda la competencia mostraron grandes capacidades, pero no quedaron finalistas.

Por esta razón, en redes más de uno se pregunta si el problema es que eran extranjeros.

Esto, ya que a más de un seguidor del programa le resultó extraño que ambos salieran, el uno después del otro, luego de haber llegado tan lejos.

A continuación algunos de los mensajes en Twitter.

ustedes no fueron justos con la elección la verdad no me gusto para nada que eliminaran a RICARDO ARJONA era el mejor,,,imitación muy original no entiendo la verdad su manera de dar los votos,,no engañen a los competidores por que son extranjeros ,entonces para que los dejan

— Amo mi pais,no quiero guerra (@2016calibonita) February 3, 2020