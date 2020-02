Imitador de Jorge Celedón compartió triste historia de vida en 'Yo me llamo'

View this post on Instagram

#YoMeLlamo | Jorge Celedón y Roberto Carlos nos brindaron sus impresiones antes de salir al escenario para el último show. Agradecimientos, anécdotas y muchos nervios fueron los aspectos que nos regalaron nuestros finalistas. ¡Aún estas a tiempo de votar por tu imitador favorito! Ingresa ahora al link en nuestra biografía! ⭐