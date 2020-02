Hace unos años dio su última entrevista a Caracol y justamente habló de la soledad. Actriz colombiana murió en la soledad y sin que nadie hablara de ella.

Se trata de Inés Correa, quien murió a los 89 años. La Red Caracol dio a conocer la noticia en sus redes sociales. Lo hizo con el siguiente mensaje:

"A sus 89 años la actriz Inés Correa falleció anoche en Bogotá. Más de 50 años de su vida los dedicó a la actuación. Por el amor al arte decidió no tener hijos y su familia fueron sus compañeros de set. Una mujer que en sus últimos años extrañaba actuar, pero en su soledad jugaba a interpretar personajes".

Actriz colombiana murió en la soledad

Hace unos años La Red entrevistó a la mujer, quien contó cómo pasaba sus días.

Inés comenzó su carrera en 1960, y además de los personajes que hizo para televisión, también prestó su voz para el doblaje de varias películas.

En entrevista con el programa de farándula afirmó que no se casó, ni tuvo hijos, porque siempre quiso dedicarse al 100% a su carrera.

También contó que jamás pensó en su vejez y justamente eso hizo que no ahorrara para el futuro.

"Si cae pues me la gastó y si no me cae, pues me aguanto las necesidades", contó con humor en aquella conversación.

