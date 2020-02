(Fotos) El nuevo look de Mónica Rodríguez por el que le dicen que está más bella que nunca

View this post on Instagram

Me encantó visitarlos en ZEISS VISIÓN CENTER BY OCULA OPTICAL porque se siente como un verdadero centro de experiencia visual Zeiss! 💙 . Además tienen la mejor y más reciente tecnología alemana en lentes y equipos para su salud visual. Para los que me estaban preguntando, los encuentran en el CC ANDINO, Local 226 . GRACIAS @zeissvisioncenterbogota @drmauriciolara absolutamente feliz con mis gafas! 🤓 Por fin salí de esas lupas que tenía 😅… Ahora veo hasta el futuro jajajjaaj ❤️❤️❤️❤️