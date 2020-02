Muchos lo querían en la final, pero no pasó. La verdadera razón por la que eliminaron a Ricardo Arjona de Yo me llamo, según los televidentes.

Yo me llamo presentará su último capítulo el martes de la próxima semana y ya dio a conocer a sus dos finalistas: Jorge Celedón y Roberto Carlos.

Muchos televidentes se sintieron felices de que ellos fueran los finalistas, pero también hubo algunos que no estuvieron de acuerdo.

#YoMeLlamo | ¡Segunda Estrella de la noche! 🌟 Ricardo Arjona interpreta Cuándo, una canción que llenará de magia el escenario. 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/qMMjXagrQT — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) February 1, 2020

Y es que para varios, Arjona merecía quedar en la final, pero no pudo por algunas razones.

De acuerdo con los televidentes, tres fueron las razones por las que no llegó a la gran final: "su prepotencia", "que ya había ganado Yo me llamo en Perú", y "que no es colombiano".

Estos fueron algunos de los comentarios de los televidentes en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia:

La verdadera razón por la que eliminaron a Ricardo Arjona de Yo me llamo

Ya se sabía que iban a sacar a Ricardo Arjona, no por malo, es solo por ser Argentino, pero ya se sabe que les va mejor a los que sacan , que al Ganador , sino que lo diga Yessy Uribe 💃#YoMeLlamo — Merlin Paola Gonzalez Lentino (@RedimidaenDios) February 1, 2020

Los dobles exactos eran Ricardo Arjona y Ricardo Montaner, pero como uno es Ecuatoriano y él otro Argentino, púes obviamente no iban a dejar que ganarán un reality Colombiano… #YoMeLlamo *Roberto Carlos tiene la misma voz, pero el físico es muy diferente… — Carito G.C 💚 (@carogc_tw) February 1, 2020

#YoMeLlamo pues si Ricardo Arjona ganó el yo me llamo en Perú, bien que no quedó finalista aunque lo merecía más que Roberto Carlos. Qué gane Celedón — mary santos 💛💛💙❤ (@mamapachita33) February 1, 2020

Difícil era que #YoMeLlamo Ricardo Arjona ganara el programa, debido a su condición de extranjero, pero venir a sacarlo de esta manera no tiene justificación. Grave por el programa. Merecía ser segundo y más cuando Roberto Carlos solo tiene la voz #FirmeConPetro #LegitimaDefensa — Cristian Merchán (@CristianfMer) February 1, 2020

#YoMeLlamo definitivamente súper de acuerdo con la decisión del jurado, pues aunque Ricardo Arjona canta súper bien y se parece mucho su prepotencia nunca la dejo atrás. Se imaginan cómo será con más fama de ganador??? Ahhhh y en cambio Roberto Carlos nos representará muy bien. — milena garcia (@milenag33329760) February 1, 2020

Desde el comienzo Yo me llamo se convirtió en el programa más visto por los televidentes colombianos.

A pesar de las críticas de algunos espectadores, el reality siempre se ha ubicado en el primer lugar del rating de acuerdo con Kantar Ibope Media.

El reemplazo del reality será A otro nivel, que tendrá de nuevo a Paulina Vega como presentadora.

