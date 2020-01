Están emberracados con los jurados y la producción del programa. ¿Por qué televidentes dicen que están haciendo "trampa" en Yo me llamo?

Dentro de algunos días se acabará el reality de Caracol y este miércoles fue Ricardo Montaner quien se despidió del programa.

Un hecho que desató la furia de los televidentes, quienes afirmaron que los jurados y la producción del programa habían hecho "trampa" para sacarlo del reality.

Muchos comentaron que le habían puesto canciones muy difíciles, mientras que a sus competidores se la "pusieron más fácil".

¡Ricardo Montaner abandona #YoMeLlamo! 😭 Gracias por tu talento y por haber representado de la mejor forma a esta Estrella de la música.

Colombia, tenemos emociones encontradas; cada vez nos acercamos más al final de la competencia. ¡No se lo pierdan, gracias por acompañarnos! pic.twitter.com/4Z81HR7Mp5 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 30, 2020

Estos fueron algunos comentarios de los televidentes en Twitter, red en la que el programa suele ser tendencia durante las noches:

¿Por qué televidentes dicen que están haciendo "trampa" en Yo me llamo?

#YoMeLlamo Sin terminar el capítulo de hoy, se puede observar como el jurado y los profesores de la escuela le han aplicado la sicología barata a Montaner, el más parecido y el de mejor voz para sacarlo del programa.

Espero equivocarme. — Heber Lozada Pérez (@Heliconpe) January 30, 2020

En #YoMeLlamo son muy corrompidos. Hoy le pusieron a Ricardo Montaner una canción que no lo identifica para sacarlo. — yvan (@ivangarciagalan) January 30, 2020

Que evidente la eliminación de Ricardo Montaner, al parecer es verdad, ya todo está dicho los finalistas serán Roberto Carlos y Jorge Celedon #YomeLlamo — Ingrid Ibarra C. (@IngridIbarraC) January 30, 2020

Se les dijo que los de @CaracolTV y #YoMeLlamo son muy corrompidos. Le hicieron el cajón a Ricardo Montaner para sacarlo. ¡Programas de mierda! 🤬😡 — yvan (@ivangarciagalan) January 30, 2020

#YoMeLlamo como escogeran las canciones por show? Que mala suerte la de Montaner con esa cancion. Que pesar se merecia estar enña final. — SoldeAcero (@acero_solde) January 30, 2020

Se espera que el programa termine entre el lunes y martes de la próxima semana.

Sin embargo, aún no se sabe si los televidentes podrán votar por su ganador.

Sobre su participación en Yo me llamo y las críticas respecto a ser jurado, Amparo Grisales le dijo lo siguiente a Publimetro hace unos meses:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar