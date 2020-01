Vuelven a señalar "rosca" en 'Yo me llamo' por salida de imitador de Silvestre Dangond

View this post on Instagram

#YoMeLlamo | Después de brindarnos todo su talento durante tantas noches, y haber logrado el reconocimiento de sus queridos 'Silvestristas', Silvestre Dangond se despide de la competencia, pero antes nos deja sus palabras más sentidas y sus más sinceros agradecimientos. ¡Gracias por haberlo dado todo en el templo de la imitación! 💥