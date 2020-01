Billie Eilish fue la artista más joven en estar nominada a las cuatro categorías más importantes de los Grammy. (Video) Los Grammys con los que Billie Eilish rompió récords.

Con solo 18 años de edad, hizo historia el pasado 28 de enero de 2020, al ganar en todas y cada una de ellas: álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor nuevo artista.

En las 62 ediciones que van de los premios de la Academia de la Grabación, solo un artista había logrado semejante proeza: Christopher Cross en 1981.

Así, Eilish no solo es la primera mujer en conseguir el gran póker de los Grammy sino que es, asimismo, la persona más joven en lograrlo.

Convertida en un tremendo e insólito huracán musical que está arrasando por donde sea que pasa, la joven estadounidense ganó cinco Grammy en total (también sumó el galardón de mejor disco de pop vocal), mientras que Finneas, su hermano e inseparable compañero artístico, se hizo con otros dos por su cuenta: productor del año y mejor ingeniería de un álbum.

Su rotundo triunfo se asentó en el adictivo tema "Bad guy" (canción del año y grabación del año) y en el impresionante álbum debut de Eilish "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" (disco del año y mejor disco de pop vocal).

EFE.