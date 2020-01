Se acerca una polémica eliminación en el reality. El imitador que sería el siguiente eliminado de Yo me llamo, según los televidentes.

Yo me llamo está a punto de acabarse y está en un momento tenso.

Y es que ahora, cada noche se va un imitador, dejando a muchos televidentes tristes, y claro, a otros muy felices.

Este martes fue Silvestre Dangond quien se despidió del programa.

Y ahora solo quedan cuatro imitadores en competencia: Roberto Carlos, Ricardo Arjona, Jorge Celedón y Ricardo Montaner.

Los televidentes han hecho sus apuestas y aseguran que el siguiente eliminado será Jorge Celedón.

Esto debido a que Ricardo Arjona y Ricardo Montaner ganaron los 20 millones de Original y copia, y Roberto Carlos es uno de los "consentidos de los jurados", especialmente de Amparo Grisales.

El objetivo de los 4 mejores imitadores de Colombia es clara: enamorar al exigente jurado y así aspirar a ganar 600 millones de pesos. 🌟 #YoMeLlamo, esta noche a las 8:00 p.m. por @CaracolTV. pic.twitter.com/bxZ1QylLtq — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 29, 2020

Sin embargo, la última palabra la tendrán los jurados este miércoles a las ocho de la noche.

Sobre la nueva temporada de Yo me llamo, Amparo Grisales le contó lo siguiente a Publimetro:

"Estoy en un programa que crece con cada temporada, así que ya se imaginarán lo mucho que he aprendido del reality. Pero principalmente he aprendido a conocer otros géneros y me he compenetrado mucho con lo que escuchan los jóvenes de ahora. Además, con cada grabación me acuerdo de otras épocas, por ejemplo, de lo que sonaba en casa de mis padres cuando yo era una niña".

