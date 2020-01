'Little Women', un clásico que revive en el nuevo Hollywood

En las dos horas de duración de esta cinta, los espectadores pueden viajar a la Nueva Inglaterra de 1860, donde los carruajes y los vestidos largos eran tradición. También era tradición que las mujeres se casaran muy jóvenes, no y vivieran como pudieran mientras los hombres iban a la Guerra Civil.

Little Women (Mujercitas) es la nueva versión de esta historia, adaptada de la novela original homónima escrita en 1868 por la sufragista Louisa May Alcott, quien publicó más de 30 libros entre novelas y cuentos, algunos de los cuales firmó como anónimo o utilizando un nombre falso.

Aunque la historia se ha llevado al cine un total de siete veces, esta versión de la directora y actriz estadounidense Greta Gerwig rescata la fascinación por el best seller, que aunque fue pensado para mujeres jóvenes siempre tuvo gran acogida entre el público en general.

Louisa May Alcott se inspiró en su propia juventud creciendo junto a sus hermanas en Massachussets (EE. UU.), y el libro tuvo tal éxito que después publicó una secuela pensada en la perspectiva de los jóvenes de la época (Little Men y Jo's Boys).

Las 'mujercitas' del Hollywood joven

"Si el personaje principal es una mujer, asegúrate de que esté casada al final de la historia", le dice un tosco editor de periódicos a Jo March (interpretada por Saoirse Ronan), una joven rebelde que sueña con ser escritora. Tiene madera para serlo, pero no se atreve a firmar sus obras bajo su propio nombre. Le dice al escritor que el texto es de "su amiga", y que le dé una oportunidad de publicarlo. Él admite que es una buena historia, pero le sugiere que "le diga a su amiga" que su protagonista debe casarse, pues de lo contrario el texto "no venderá". Ella, entre resignada y esperanzada, le dice que sí, y se va a su casa con los escasos dólares que le da el editor por su texto.

En casa son cuatro hermanas: Meg, Jo, Beth y Amy, las cuatro disímiles hijas de un pastor que se encuentra en la Guerra Civil. Viven con su madre en una modesta casa de clase media-baja. Meg (Emma Watson) es una joven maestra muy tradicional, y junto a Jo, por ser las mayores, trabajan para llevar dinero al hogar y ayudar a la madre (Laura Dern). Beth (Eliza Scanlen), la tercera hermana, es tranquila y permanece en casa tocando el piano debido a sus constantes enfermedades y fiebres. Amy (Florence Pugh), finalmente, es una soñadora con talento para la pintura y un gusto por los lujos de la clase alta. Todas sueñan con casarse, excepto por Jo, quien se niega a ser simplemente la esposa de alguien y no una reconocida escritora.

La pobreza, la guerra, la familia, los primeros amores y la dificultad de ser libres de pensamiento en esa época son algunos de los temas que trata Little Women, que revive como clásico en la piel de estas jóvenes pero exitosas actrices. El elenco lo completan nombres como Timothée Chalamet (The King), otro de los talentos del nuevo Hollywood, Bob Odenkirk (Better Call Saul) y la incomparable Meryl Streep en el papel de la odiosa tía millonaria March.Poco a poco, estas hermanas deben descifrar qué hacer con sus vidas. Se darán cuenta que encontrar el amor es más difícil de lo que parece, y que sus lazos como familia deben resistir incluso cuando las circunstancias se complican y la salud de Beth se deteriora cada vez más. Varios saltos de tiempo, y cambios sutiles en la fotografía de la película dan pistas para entender la narración de la historia, que a la larga se enfoca más en las situaciones que en la línea temporal de los hechos.

Seis opciones para el Óscar

Este año, el nombre de esta película no solo regresa por el hecho de la resurrección de un clásico. También, vuelve con la promesa de añadirle al menos una estatuilla dorada a su cartel con una dupla que antes ya ha coqueteado con el Óscar, Saoirse Ronan en un protagónico y Greta Gerwig en la dirección, fórmula que las llevó a ser nominadas aunque no ganaran con Ladybird (2017). En este ocasión, para sorpresa de algunos, Gerwig no está nominada a mejor dirección, aunque se redime con la nominación a mejor guion. De hecho, entre los nominados por dirección no hay ninguna mujer, hecho que le vuelven a criticar duramente a la Academia.

Little Women compite en seis categorías: mejor película, mejor actriz (Saorsie Ronan), mejor actriz de reparto (Florence Pugh), mejor guion adaptado (Greta Gerwig), mejor diseño de vestuario (por Jacqueline Durran) y mejor banda sonora (Alexandre Desplat).

Este 9 de febrero se definirán los ganadores en la que será la 92ª versión de estos premios, donde se enfrentarán con producciones muy sonadas como 1917, Once Upon a Time in Hollywood, Joker, Parasite, The Irishman, Marriage Story, Ford v Ferrari y Jojo Rabbit.

A Saoirse Ronan, con apenas 25 años, le toca enfrentarse a actrices de la talla de Renée Zellweger, Cynthia Erivo, Scarlett Johansson y Charlize Theron. De lograrlo, Saoirse entraría en la lista de los actores más jóvenes en ganar un Óscar, dejando de lado la categoría infantil.

En Colombia, la cinta estrenó el 23 de enero y se encuentra actualmente en cartelera. La crítica la ha recibido con buenos ojos en general. De hecho, en portales de cine como Rotten Tomatoes la cinta tiene un 95% de aprobación por parte de los críticos, mientras que el público le da un 92% de aprobación. Una calificación nada despreciable para una historia que se ha llevado al cine casi una decena de veces.

