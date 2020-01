¿Qué hay debajo de los chismes de separaciones, regresos e infidelidades? ¿Cuál es la verdad de la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

Mucho se ha dicho respecto a la relación de la presentadora y el futbolista.

Desde hace un tiempo no han subido fotos a las redes sociales, lo que comenzó los rumores de una posible separación.

Sin embargo, hace algunos días reaparecieron en la celebración del primer cumpleaños de Jacobo, su hijo.

Pero al parecer, eso no fue todo. De acuerdo con La Negra Candela, los rumores de la separación no eran tan ciertos como decían, pues a pesar de no subir fotos, la pareja se mantenía estable lejos de las redes.

¿Cuál es la verdad de la relación entre Sara Uribe y Fredy Guarín?

"Mientras muchos especulaban sobre su separación por la falta de presencia juntos en las redes sociales, la pareja formada por Fredy Guarín y Sara Uribe seguía cada uno en sus actividades trabajando en pro del futuro de su unión. Por eso la gente se sorprendió cuando los vio a los dos en la inauguración del edificio de apartamentos construido por él en la ciudad de Ibagué, que por cierto han sido un negociazo de Fredy, con grandes inversiones en bienes inmobiliarios y en donde estaba presente su familia, incluido el rey de la misma: el pequeñín Jacobo, ya de un año de edad".

