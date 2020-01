¿Por qué no quieren ver más el programa? ¡Caracol no ha emitido Yo me llamo, y los televidentes en lugar de emberracarse, están felices!

Yo me llamo ya se encuentra en su recta final y dentro de pocos días emitirá su final.

No obstante, con la de esta noche, serían tres las veces que no han dado el reality desde su regreso el pasado 7 de enero.

La razón tiene que ver con los partidos de la selección Colombia durante el preolímpico sub 23, y es que Colombia ya se ha enfrentado con Argentina, Ecuador y Venezuela.

Y todos los partidos han ocurrido justamente en el horario de Yo me llamo, lo que tiene felices a los televidentes, quienes han pedido que el programa se acabe lo más pronto posible.

#YoMeLlamo | ¡Qué viva Pasto, ‘carajo’! 💥 Gracias, Andrés Cepeda, por haber llenado de magia el templo la imitación. ¡Eres y siempre serás una Estrella! 🌟 Colombia, gracias por estar siempre conectados. ¡Los queremos mucho, mucho! ❤ pic.twitter.com/IHARP3xNy4 — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 25, 2020

Para algunos fanáticos del reality, ya están alargando la producción y "ya es necesario que emitan su final".

Por el momento quedan cinco imitadores en competencia: Roberto Carlos, Ricardo Arjona, Ricardo Montaner, Jorge Celedón y Silvestre Dangond.

Sobre su participación en la nueva temporada Yo me llamo, Amparo Grisales le dijo lo siguiente a Publimetro:

"A mí me gusta que lleguen empíricos y que busquen transformarse en los dobles perfectos en la escuela del reality, algo que muchas veces no comparten los otros jurados".

