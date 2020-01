La actriz arremetió nuevamente contra el programa por comentarios recientes. ¿Sale con hombres por dinero? Lina Tejeiro enfureció por insinuación de La Red.

Luego de que el programa se hablara sobre su vida romántica, Lina se molestó.

¿La razón? A la actriz no le pareció bien que se asegurara que había regresado con Andy Rivera.

Además, le molestó que dieran a entender que ella estaba con Norman Capuozzo, en parte, por su dinero.

“Mi amor, yo trabajo desde que tengo 11 años. Créeme que no he tenido que estar con ningún hombre por dinero, yo solita me he dado mis cosas hasta el sol de hoy”, dijo Lina.

Adicionalmente, comentó que en el programa siempre eran muy duros con ella. "Me destruyen, me critican, dicen cosas súper fuertes", dijo.

De paso, en un trino, se burló de cómo según ella La Red tiene noticias que ya ha publicado antes Ojo Vallenato, un blog de farándula y chismes.

Estas fueron las palabras de Lina Tejeiro en sus historias de Instagram:

