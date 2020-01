El participante al que Amparo Grisales le tomó fastidio en Yo Me Llamo

Recta final en Yo Me Llamo. Los favoritos se perfilan y cualquiera se puede quedar con el premio mayor de 500 millones. Bueno, casi todos, porque hay un participante al que Amparo Grisales le puso el 'Inri' y será muy difícil que gane.

El participante al que Amparo Grisales le tomó fastidio

Se trata del doble de Silvestre Dangond. Aunque los otros jurados elogian cada presentación del participante que imita al artista vallenato, ella no se conmueve y dice que él es más de lo mismo. Su indiferencia en el capítulo del viernes 24 de enero, cuando 'Silvestre' interpretó 'A Blanco y Negro' provoco discrepancia con sus compañeros.

"Me faltó power, me faltó poderío en ese escenario. Sigo viendo lo mismo de siempre. Sí, tienes la voz, pero me faltan cosas. Silvestre, de verdad, eso que me hagas "dos veces" así al final, no me tramas con eso", sentenció la diva. Luego añadió que "no hay que ser injustos, pero tampoco generosos". Por último, le dijo a los otros jurados que hicieran lo que quisieran porque siempre

De hecho, el participante le agradeció a César Escola y Jessi Uribe, demostrando que el fastidio entre ambos es mutuo. Por último, Amparo le dijo a los otros jurados que hicieran lo que quisieran porque siempre lo han defendido.

La relación se vino a menos luego de que el concursante se mostrara altanero con la diva en una de sus presentaciones. A partir de allí, parece que el vallenato ya no conmueve a Grisales.

