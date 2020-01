Más de uno se mostró enfurecido por lo sucedido. Televidentes de Yo me llamo aseguran que se cometió "grave error" en eliminación.

Los ánimos se calientan en las últimas semanas del reality de Caracol.

Esta semana fue Pedro Infante quien dijo adiós, pero eso no les gustó a varios televidentes del reality.

A través de sus redes sociales no dudaron en mostrar su molestia por esta decisión.

Tanto así, que volvieron a Ricardo Montaner tendencia, asegurando que era él quien realmente debía irse del reality.

¡Se llena de magia el escenario de #YoMeLlamo! Ricardo Montaner canta con todo el sentimiento posible para encantar al exigente jurado. 🎆 📺: https://t.co/OlGx6lZXt0 pic.twitter.com/m5UV6E1JeQ — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 21, 2020

Estos fueron algunos comentarios que se leyeron en las redes:

Ricardo Montaner #EsTendencia porque los usuarios consideran que fue quien debió salir en #YoMeLlamo en lugar de Pedro Infante — ¿Por qué Es Tendencia en Colombia? (@Por_queEsTend) January 21, 2020

Yo hubiera eliminado a Ricardo Montaner que pierde mucho el color de la voz y la notas de los finales #YoMeLlamo — Luna Maria Paint Oil (@LunaMariaPaintO) January 21, 2020

Para mi debió de irse Ricardo Montaner no me gusta y además es todo tímido pero Pedro Infante lo hace muy bien gracias Pedro eres grande tienes mucho talento @pedroinfante #YoMeLlamo @YomeLlamo — Ismael Diaz S (@ISSMAELDIAZ) January 21, 2020

Para mi estaba mejor Pedro infante malo Ricardo Montaner #YoMeLlamo — Mario Agudelo (@cmarioag) January 21, 2020

Sobre las quejas de los televidentes respecto a su participación en Yo me llamo, Amparo le contó lo siguiente a Publimetro:

"Muchas personas dicen que no debo estar en el programa, pero la verdad es que, para quienes no lo saben, yo primero aprendí la escala musical que a actuar, porque muy pequeña estuve en un conservatorio y aprendí a cantar. Aquí en Colombia a los actores no se les da mucho la oportunidad de cantar, así que por eso no me han visto en esa faceta, pero eso no quiere decir que no conozca del tema".

