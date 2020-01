¡Se filtró la lista de canciones que cantarán Shakira y Jennifer Lopez en el Super Bowl!

Los aficionados de la NFL ya conocen a los equipos que jugarán la final del Super Bowl, pero además se conoció la lista de canciones que cantarán Shakira y Jennifer Lopez en el medio tiempo.

La gran final será el próximo 2 de febrero del 2020 en el Sun Life de Miami Gardens. Kansas City Chiefs dejó en el camino a Tennessee Titans y será el rival de San Francisco 49ers, que hizo lo propio ante Green Bay Packers. ¡Qué final se acerca!

En redes comenzó a circular una imagen donde se puede ver un supuesto 'setlist' del show de la colombiana y la 'diva del Bronx' para el show de medio tiempo de dicho evento.

En total, Shakira y Jennifer Lopez interpretarán 11 canciones y en algunas estarán acompañadas por reconocidos artistas a nivel mundial como Pitbull y Beyoncé.

Get Right, Waiting for Tonight, Booty, I'm Real/JFTB Medley, On The Floor por parte de Jennifer Lopez. She Wolf, Powerful, Chantaje/La Tortura, Beautiful Liar, Whenever Wherever/ Belly Dance Medley, Hips Don't Lie estarán a cargo de Shakira.

Se filtra la presunta lista de canciones que interpretarían JLo y Shakira en el Super Bowl. #HechosAM pic.twitter.com/c1YnWUuEvH — Hechos AM (@HechosAM) January 22, 2020

Los comentarios en las redes sociales estallaron a favor de Jennifer Lopez y de Shakira porque la lista estaría a la altura de estas dos reconocidas artistas, donde interpretarán algunos de sus mejores éxitos.

Sin embargo, otros mencionaron que no se trataría de la verdadera lista de canciones que interpretarán puesto que son muy antiguas. Recordemos que Shakira lanzó su último éxito Me gusta con la colaboración de Anuel AA.

Tampoco aparecen más canciones de su último álbum El Dorado, como Perro Fiel, Me enamoré, entre otros.

