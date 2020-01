"Me di cuenta pero creí que querías esconderte", comentó un seguidor. Mónica Rodríguez terminó golpeándose con un paradero de bus por estar mirando a un hombre.

En los últimos días Mónica Rodríguez ha dado de qué hablar por diversos temas, pero uno de los más llamativos tuvo que ver con una graciosa anécdota que le pasó hace unos días.

La revelación la hizo en su cuenta de Twitter, con un mensaje en el que afirmaba lo siguiente:

"¿Han visto en las películas que un tipo se queda mirando a una vieja y se pega con un poste? Pues hoy me pasó a mí. Por quedarme viendo a un tipo que me gustó, me pegué con un paradero de bus jajajja… Sí, nosotras también nos enamoramos fugazmente en la calle".

Han visto en las películas que un tipo se queda mirando a una vieja y se pega con un poste? … pues hoy me pasó a mi 😂😂😂 por quedarme viendo a un tipo que me gustó, me pegué con un paradero de bus jajajja … Sí, nosotras también nos enamoramos fugazmente en la calle 😍 — MÓNICA RODRÍGUEZ (@MONYRODRIGUEZOF) January 21, 2020

Por supuesto los comentarios hacia la presentadora no se hicieron esperar:

"Yo todos los domingos me enamoro fugazmente en la Ciclovía", "Dichoso y bendecido el hombre que sea capaz de llamar la atención de la bellísima Mónica", "Ahora las de los piropos tendrán que ser ustedes las mujeres. El piropo masculino puede ser considerado acoso", "Me di cuenta pero creí que querías esconderte" y "Ojalá ese tipo sea yo. Hoy amanecí más bello que de costumbre", fueron algunos de los comentarios.

