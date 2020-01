Para algunos fue una decisión injusta. Televidentes se emberracaron con Caracol porque no emitieron Yo me llamo.

Yo me llamo se encuentra en su recta final y los televidentes no se quieren perder ningún capítulo.

Justamente, por esa razón más de uno se molestó debido a que no presentaron el programa este martes.

Sin embargo, si Caracol no lo emitió fue por una razón importante.

Y es que Yo me llamo cedió su espacio por el partido de Colombia VS Ecuador del Preolímpico sub 23.

Otros televidentes comentaron que no habían dado a conocer que no iban a dar Yo me llamo, pero lo cierto es que en varios comerciales del reality se aseguró que el nuevo capítulo se emitirá hasta mañana, miércoles 22 de enero.

Una nueva semana en el reality de Caracol comenzó con una eliminación.

Y en medio de una nueva disputa, Pedro Infante tuvo que decir adiós a la competencia.

Pedro Infante, muchas gracias por habernos brindado tu talento cada noche y, a su vez, habernos transportado en el tiempo con tus interpretaciones. 🌟 Gracias a ustedes por estar pegados cada noche, nos reencontramos el miércoles con más emociones en #YoMeLlamo. ¡Chao! pic.twitter.com/sUWH5bmXRj — Yo Me Llamo (@YomeLlamo) January 21, 2020

A los jurados no les convenció su presentación por su manera de interpretar y porque no se parecía físicamente al cantante.

Ya solo quedan seis competidores, aunque hasta el momento se desconoce la fecha en la que se emitirá el último capítulo del reality.

