Luego de Juanda Caribe y Yaneth Waldman... ¿Sacarán a otro presentador de RCN pronto?

View this post on Instagram

#ResumenDeHoy Compartimos una mañana increíble junto a @lornacepeda 🤩🌟 una actriz muy reconocida y querida por todos los colombianos 🙌🏻 También nos acompañó @isaatehortua 🧡 la última eliminada de #MasterChefCelebrity Y a ustedes ¿Qué tal les pareció el programa de hoy? Conversemos 👇🏻